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الجمعة 26 شباط 2021 ساعة 11:25

مفاوضات تجارية بين سوريا والأردن في دمشق

مفاوضات تجارية بين سوريا والأردن في دمشق
وأكد الكباريتي خلال اللقاء، حرص القطاع التجاري الأردني على تنشيط حركة التبادل التجاري مع سوريا وتسهيل انسياب البضائع بين البلدين.

وشدد الكباريتي على ضرورة إزالة كل العقبات التي تواجه تجارة الترانزيت، إلى جانب أهمية التكامل بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية في البلدين.

وأكد الكباريتي، أن زيارته إلى سوريا تهدف لإدامة العلاقة بين القطاعات الاقتصادية الأردنية السورية والعمل على إيجاد آلية لتفعيل الروابط لخدمة المصالح المشتركة.

بدوره، أكد الوزير البرازي استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتنشيط حركة التبادل التجاري، ولا سيما تجارة الترانزيت لما لها من دور حيوي بتنشيط انسياب السلع بين البلدين وأسواق الدول الأخرى.

وشدد خلال اللقاء، الذي حضره رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام، على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وأعضاء غرف التجارة في البلدين وتنظيم معارض ومهرجانات تسوق وإقامة مشاريع استثمارية.
مصدر : وكالات
رقم : 918452
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