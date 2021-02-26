ظريف والمقداد يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

وشمل حديث الوزيرين آخر التطورات المتعلقة بسوريا وايران وكذلك المنطقة والعالم.



كما تناول الوزيران موضوع نتائج اللقاءات الاخيرة التي جرت في اطار مباحثات استانه في مدينة سوتشي الروسية وكذلك المشاورات التي جرت بهذا الخصوص من قبل الوفود المشاركة بهدفتذليل العقبات التي تضعها بعض البلدان الغربية امام عودة الامن والاستقرار الى الاراضي السورية.



وفي هذا الصدد شدد الجانبان على وجوب التزام الاطراف الغربية بالقرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي بخصوص سوريا وكذلك البيان الختامي بمباحثات سوتشي بخصوص وجوب احترام سيادة واستقلال سوريا وسلامة اراضيها.