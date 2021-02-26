الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 26 شباط 2021 ساعة 11:59

باخرة إماراتية تفرغ عربات عسكرية بميناء سقطرى اليمني

باخرة إماراتية تفرغ عربات عسكرية بميناء سقطرى اليمني
ووصف محافظ سقطرى رمزي محروس ،أمس الخميس، هذا التصرف، بأنه تحد صارخ لليمن والسلطات المحلية، ومحاولة واضحة لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

ورأى محروس أن وصول هذه العربات إلى سقطرى "يعد دليلا على ما يجري في الأرخبيل من أنشطة لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى، ومصادرة قرار المحافظة وسيادتها بدعم خارجي"، حسب تعبيره.

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على سقطرى في المحيط الهندي، منذ حزيران الماضي، بعد مواجهات مع مرتزقة هادي المدعومة سعوديا.

واتهم الإمارات بالاستمرار في دعم المرتزقة ومليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، وتشجيع الفوضى التي يشهدها الأرخبيل.

وحمّل المحافظ، تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، المسؤولية الكاملة عما يحدث في سقطرى، مؤكدا ضرورة الوفاء بالالتزامات التي سبق أن قطعها لحل المشكلة.

وتابع "محروس"، قائلا: "مرور هذا الوقت دون حل للمشكلة في سقطرى، ودون إعادة تفعيل مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب وآثاره، سيعقد من الوضع ويعمق المعاناة التي يعانيها أبناء المحافظة".

وختم قائلا: "نجري تواصلا مع رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية للعمل جميعا لوقف هذه الإجراءات المستفزة والمتعسفة من قبل الإمارات".

وكان التحالف السعودي الإماراتي قد أعلن نهاية تموز 2020 آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، المبرم في تشرين الثاني 2019، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا عن الإدارة الذاتية التي كان قد أعلنها في المحافظات الجنوبية.

ويعرب مسؤولون ووجهاء قبائل وناشطون عن مخاوفهم من استمرار التحركات التي تهدف، حسب قولهم، إلى وضع سقطرى تحت وصاية الإمارات، رغم ما طلبه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من ضمانات من السعودية، راعية اتفاق الرياض، لتنفيذ المجلس الانتقالي الجنوبي الاتفاق المعدل.
مصدر : وكالات
رقم : 918458
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صرخة اليمنيين أم نفط السعودية وأموال الإمارات؟!
صرخة اليمنيين أم نفط السعودية وأموال الإمارات؟!
القصف الامريكي على شرق سوريا.. لماذا؟
القصف الامريكي على شرق سوريا.. لماذا؟
26 شباط 2021
سيناريوهات تعامل بايدن مع السعودية وولي عهدها
26 شباط 2021
ظريف يحث أمريكا وأوروبا على معالجة خفض إيران للالتزامات النووية
ظريف يحث أمريكا وأوروبا على معالجة خفض إيران للالتزامات النووية
25 شباط 2021
إصابة أحمد الصافي وكيل المرجع السيستاني بكورونا
إصابة أحمد الصافي وكيل المرجع السيستاني بكورونا
25 شباط 2021
الخيانة من القلب الفلسطيني... هل حقاً السلطة تدعم نتنياهو؟
الخيانة من القلب الفلسطيني... هل حقاً السلطة تدعم نتنياهو؟
25 شباط 2021
احتجاجات اليمن.. تحالف العدوان ينهب ثروات البلاد ويترك الموت للعباد
احتجاجات اليمن.. تحالف العدوان ينهب ثروات البلاد ويترك الموت للعباد
25 شباط 2021
استقلال السعودية الدفاعي في رؤية 2030... الأهداف والخطط
استقلال السعودية الدفاعي في رؤية 2030... الأهداف والخطط
25 شباط 2021
ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة بالمثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟
ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة بالمثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟
25 شباط 2021
الكاظمي لا يمتلك صلاحية الموافقة على زيادة قوات الناتو بالعراق
الكاظمي لا يمتلك صلاحية الموافقة على زيادة قوات الناتو بالعراق
المراسلة معصومة فروزان
25 شباط 2021
أكاديمية وباحثة أمريكية.. حقوق الإنسان في السعودية انتهاكات فظيعة
أكاديمية وباحثة أمريكية.. حقوق الإنسان في السعودية انتهاكات فظيعة
25 شباط 2021
طهران: لا حاجة للتفاوض لعودة واشنطن الى التزاماتها بالاتفاق النووي
طهران: لا حاجة للتفاوض لعودة واشنطن الى التزاماتها بالاتفاق النووي
25 شباط 2021
اللواء سلامي: إيران تمكنت من هزيمة الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء
اللواء سلامي: إيران تمكنت من هزيمة الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء
24 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
القصف الامريكي على شرق سوريا.. لماذا؟
سيناريوهات تعامل بايدن مع السعودية وولي عهدها
الخيانة من القلب الفلسطيني... هل حقاً السلطة تدعم نتنياهو؟
احتجاجات اليمن.. تحالف العدوان ينهب ثروات البلاد ويترك الموت للعباد