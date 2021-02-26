الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 26 شباط 2021 ساعة 13:39

السيد فضل الله: لتشكيل حكومة انقاذ

السيد فضل الله: لتشكيل حكومة انقاذ
فتأليف حكومة إصلاحات هو الباب الذي ينبغي العمل له لوضع حد للانهيار المتواصل، وهو الشرط الذي تصرّ عليه الدول التي تريد مساعدة لبنان للخروج من أزماته والتي لا تزال تؤكد على استحالة دعم لبنان من دون تأليف حكومة، ويؤسفنا أن كل المواقف الصادرة من القوى السياسية المعنية بالتأليف على حالها تشير أن لا حكومة في الوقت القريب بعدما لم يبدِ أي منها استعداداً للتنازل تعزيزاً لموقعه الشخصي في إطار طائفته أو انتظاراً لمتغيرات قد تأتي من الخارج لتعزز موقعه بعملية التأليف، وكلٌ يتسلح بعناوين دستورية وطائفية من دون الأخذ بعين الاعتبار تداعيات ذلك على هذا البلد والشعب.

ولفت الى أن اللبنانيين فوجئوا بالخرق الذي حصل باللقاحات، وإدخاله في الحسابات السياسية والمحسوبيات والذي قد لا تقف تداعياته على حرمان من لهم الأولوية في توزيع هذا اللقاح، بل على استمرار وصوله إلى هذا البلد، وشكل دليلاً إضافياً عن مدى سقوط من هم في مواقع المسؤولية، وكنا نأمل أن تصدر توضيحات ممن تسببوا بهذا الخرق أو استفادوا منه، بدلاً من التبريرات.

ودعا للخروج من حالة البطء في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، والإسراع في تبيان الأسباب التي أدت إلى ما حصل بعيداً عن أية اعتبارات أو أي ضغوط سياسية أعاقت التحقيق سابقاً، معتبرا أنه يجب حل قضية الدولار الطالبي وعدم إبقاء الأهالي يتسكعون على أبواب المصارف دونما نتيجة، مطالبا بتعزيز مناعة اللبنانيين في مواجهة هذا إسرائيل بتعزيز مواقع القوة في هذا البلد، وعدم التفريط بها والوحدة الداخلية.
رقم : 918471
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صرخة اليمنيين أم نفط السعودية وأموال الإمارات؟!
صرخة اليمنيين أم نفط السعودية وأموال الإمارات؟!
القصف الامريكي على شرق سوريا.. لماذا؟
القصف الامريكي على شرق سوريا.. لماذا؟
26 شباط 2021
سيناريوهات تعامل بايدن مع السعودية وولي عهدها
26 شباط 2021
ظريف يحث أمريكا وأوروبا على معالجة خفض إيران للالتزامات النووية
ظريف يحث أمريكا وأوروبا على معالجة خفض إيران للالتزامات النووية
25 شباط 2021
إصابة أحمد الصافي وكيل المرجع السيستاني بكورونا
إصابة أحمد الصافي وكيل المرجع السيستاني بكورونا
25 شباط 2021
الخيانة من القلب الفلسطيني... هل حقاً السلطة تدعم نتنياهو؟
الخيانة من القلب الفلسطيني... هل حقاً السلطة تدعم نتنياهو؟
25 شباط 2021
احتجاجات اليمن.. تحالف العدوان ينهب ثروات البلاد ويترك الموت للعباد
احتجاجات اليمن.. تحالف العدوان ينهب ثروات البلاد ويترك الموت للعباد
25 شباط 2021
استقلال السعودية الدفاعي في رؤية 2030... الأهداف والخطط
استقلال السعودية الدفاعي في رؤية 2030... الأهداف والخطط
25 شباط 2021
ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة بالمثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟
ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة بالمثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟
25 شباط 2021
الكاظمي لا يمتلك صلاحية الموافقة على زيادة قوات الناتو بالعراق
الكاظمي لا يمتلك صلاحية الموافقة على زيادة قوات الناتو بالعراق
المراسلة معصومة فروزان
25 شباط 2021
أكاديمية وباحثة أمريكية.. حقوق الإنسان في السعودية انتهاكات فظيعة
أكاديمية وباحثة أمريكية.. حقوق الإنسان في السعودية انتهاكات فظيعة
25 شباط 2021
طهران: لا حاجة للتفاوض لعودة واشنطن الى التزاماتها بالاتفاق النووي
طهران: لا حاجة للتفاوض لعودة واشنطن الى التزاماتها بالاتفاق النووي
25 شباط 2021
اللواء سلامي: إيران تمكنت من هزيمة الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء
اللواء سلامي: إيران تمكنت من هزيمة الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء
24 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
القصف الامريكي على شرق سوريا.. لماذا؟
سيناريوهات تعامل بايدن مع السعودية وولي عهدها
الخيانة من القلب الفلسطيني... هل حقاً السلطة تدعم نتنياهو؟
احتجاجات اليمن.. تحالف العدوان ينهب ثروات البلاد ويترك الموت للعباد