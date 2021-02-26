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الجمعة 26 شباط 2021 ساعة 13:54

المصلون يلبون نداء الفجر العظيم بالمسجد الأقصى

المصلون يلبون نداء الفجر العظيم بالمسجد الأقصى
ومنذ ساعات الفجر الأولى احتشد المواطنون ومنهم عائلات على بوابات الأقصى لأداء الصلاة بمشاركة واسعة؛ تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والحرم القدسي ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.

وشهدت المصليات المسقوفة حضورا كبيراً للمصلين من أبناء البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة لها، الذين تحدوا قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول للمسجد لإعماره والمشاركة في دعوة الفجر العظيم, حسبما نقل موقع فلسطين اليوم.

وكان عدد من النشطاء أطلقوا دعوات الفجر العظيم للصلاة في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس. وصدح المصلون بالتكبيرات خلال دخولهم أبواب الأقصى في حين انتشر عدد من سكان القدس لتوزيع الضيافة من مأكولات ومشروبات لإكرام المواطنين. أما المبعدين عن الأقصى فاستجابوا لهذه الدعوة بالصلاة عن أبواب المسجد وفي محيطه.

يذكر أن حملة "الفجر العظيم" انطلقت مطلع العام الماضي من المسجد الإبراهيمي في الخليل لينضم إليها المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة وغزة وعدة دول في العالم العربي والإسلامي.
مصدر : وكالات
رقم : 918477
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