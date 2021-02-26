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الجمعة 26 شباط 2021 ساعة 14:36

واعظي: اليوم يقر المقاطعون بفشل الضغوط القصوى

واعظي: اليوم يقر المقاطعون بفشل الضغوط القصوى
وكتب محمود واعظي على صفحته الشخصية على إنستغرام: واجهت البلاد ظروفا صعبة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتسببت الحرب الاقتصادية ، وكذلك تفشي فيروس كورونا العام الماضي ، في العديد من المشاكل للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في البلاد، ولكن القطاع الخاص والمنتجين ساعدوا على تجاوز هذا الوضع الصعب.

وأضاف: "لحسن الحظ ، وبعد ثلاث سنوات من ضغوط الحظر والحرب الاقتصادية غير المسبوقة للأعداء على الشعب الإيراني بتوجيهات من قائد الثورة وجهود المسؤولين ومقاومة الشعب، فإن المقاطعين على ايران يقرون اليوم بانه قد فشل هذا الحد الأقصى من الضغط. "وعلينا أن نعد جميعا لاداء دور هام في الاجواء الجديدة.
رقم : 918483
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