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الجمعة 26 شباط 2021 ساعة 14:37

الاحتلال يعتزم الاستيلاء على 193 دونما شرقي رام الله

الاحتلال يعتزم الاستيلاء على 193 دونما شرقي رام الله
وقال رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور، إنّ القرار الصهيوني الصادر عن الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، صدر قبل أسبوع، يشمل مصادرة 193 دونماً من الأراضي الزراعية التابعة لدير دبوان ورمون والتي تقع في مناطق مصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو, حسبما نقل موقع فلسطين اليوم.

وتابع أنّ قرار الاحتلال بالمصادرة يأتي لصالح إقامة مكب نفايات إسرائيلي، والقرار أمهل الأهالي 60 يوماً للاعتراض، مشيراً إلى أنّ الأهالي بصدد تحريك دعوى قضائية أمام محاكم الاحتلال لمحاولة إبطال القرار بالطرق القانونية.

على صعيد منفصل، اقتحمت شرطة الاحتلال، الخيمة التي أقامتها عائلة حارس المسجد الأقصى فادي عليان من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة وطالبت بإزالتها. وأفاد عليان بأنّ القوة المقتحمة طالبت أفراد العائلة بإزالة الخيمة التي أقامتها على أنقاض منزلها الذي هدمته جرافات بلدية الاحتلال قبل يومين بحجة مخالفتها لأمر الهدم الصادر بحق المنزل، ولأن وجودها يمثل تحريضاً على النظام والقانون، وفق ادعاء الاحتلال.

وقال عليان: أبلغناهم بأننا لم نخالف القانون، وأن لا مكان لنا سوى البقاء، حيث أقيمت الخيمة بعد أن شردنا من منزلنا ولم يعد لنا مكان نأوي إليه سواها، مشيراً إلى أن القوة المقتحمة غادرت المنطقة دون وقوع أي احتكاك معها.

في هذه الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمد أبو سبيتان من بلدة الطور بالقدس المحتلة، حينما أوقفت مركبة تقل عمالاً عائدين من عملهم إلى منازلهم بالطور، ثم حولت الشاب أبو سبيتان إلى مركز تحقيق المسكوبية.

على صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوبي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الأهالي وجيش الاحتلال، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، عن الناشط أحمد صلاح.
مصدر : وكالات
رقم : 918484
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