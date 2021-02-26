استمرار الاقتحامات والاوقاف الاسلامية تحذر من التهويد

وذكرت الدائرة المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، أن 60 مستوطنا اقتحموا المسجد، صباح اليوم بشكل متفرق، ويُتوقع استمرار الاقتحامات في فترة ما بعد صلاة الظهر , حسبما نقل موقع فلسطين اليوم.



وأضافت دائرة الأوقاف في تطور خطير ينذر بتصاعد نوايا الاحتلال في زعزعة الوضع القائم في المسجد الاقصى المبارك، قامت مجموعة من غلاة المتطرفين باقتحام ساحات المسجد الاقصى بشكل متفرق، وعلى غير المعتاد وتحت حماية شرطة الاحتلال. وهذه هي المرة الأولى التي يقتحم فيها المستوطنون المسجد بشكل متفرق، بحسب بيان الأوقاف.



وتابع البيان أن الشرطة الصهيونية قامت بمراقبة تحركاتهم وتغطيتها بشكل مريب، ينذر بمخطط تهويدي يسمح لتنظيم هذه الاقتحامات بشكل مختلف كلياً لما سبق من الاقتحامات التي بدأت منذ العام 2003 ولغاية اليوم.



ومنذ عام 2003 يقتحم المستوطنون المسجد، على شكل مجموعات، يرافقها عناصر الشرطة الصهيونية. وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية، حذرت مرارا من استمرار الاقتحامات ودعت إلى وقفها.