تظاهرة حاشدة في صعدة اليمنية تنديدا بالحصار الأمريكي

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالدور الامريكي الداعم لتحالف العدوان السعودي ومشاركتها في حصار وتجويع الشعب اليمني .



واستنكر بيان صادر عن التظاهرة الجماهيرية تشديد العدوان للحضار وإحتجاز أكثر من 14 سفينة محملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة حيث تشهد المحافظات اليمنية أزمة حادة في الوقود وباتت اغلب المستشفيات مهددة بالتوقف.



وحمل البيان الإدارة الأمريكية الجديدة مسؤولية استمرار الحصار ومنع دخول سفن الغذاء والدواء والوقود ، مؤكدين ان امريكا هي من تقود العدوان ضد الشعب اليمني.



وأشار بيان المسيرة ان تصريحات الادارة الامريكية الجديدة بشأن وقف الحرب في اليمن هي مجرد شعارات لتحسين صورة امريكا المشوهة ولم تتخذ هذه الادارة اي افعال حقيقية نحو رفع الحصار ووقف العدوان.



ودعا المشاركون في التظاهرة الى استمرار العمليات الهجومية ضد المواقع والمنشئات الحيوية السعودية لارغامها لوقف عدوانها ،مباركين الانتصارات الميدانية للجيش واللجان الشعبية في معركة تحرير مأرب ، ومؤكدين ان تحالف العدوان لايفهم سوى لغة القوة.



كما شهدت منطقة الشعارة مسيرة حاشدة لأبناء المديريات الحدودية بصعدة شارك فيها الآلاف من أبناء مديريات رازح وغمر وشدا، تنديدا باستمرار الحصار ومنع دخول سفن الوقود.



يشار الى ان مسيرات حاشدة خرجت في أكثر من 20 ساحة يمنية تنديدا بالدور الأمريكي في فرض الحصار الظالم على الشعب اليمني .