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الجمعة 26 شباط 2021 ساعة 15:39

إيران.. 8103 إصابة جديدة و69 حالة وفاة بكورونا

إيران.. 8103 إصابة جديدة و69 حالة وفاة بكورونا
وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم الجمعة: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 8103 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و615 ألفا و184 إصابة مؤكدة.

واوضحت سادات لاري انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 592 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج ولفتت لاري الى تعافي مليون و379 ألفا و922 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن واضافت: ان 3720 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الى تسجيل 69 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 59899 حالة وفاة وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 10 ملایین و734 ألفا و375 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 918494
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