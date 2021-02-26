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الجمعة 26 شباط 2021 ساعة 15:54

لافرورف: أمریکا أبلغتنا قبل دقائق من تنفيذ غاراتها علی سوريا

لافرورف: أمریکا أبلغتنا قبل دقائق من تنفيذ غاراتها علی سوريا
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الأفغاني: "تم تحذير جيشنا قبل أربع أو خمس دقائق. ولو تحدثنا عن مسألة ما يعرف بعدم التضارب، كما هو معتاد في العلاقات بين العسكريين الروس والأمريكيين، فإن هذا النوع من الإخطار لا يعطي شيئا، عندما وجهت الضربة بالفعل".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية: "ندين بشدة مثل هذه الأعمال، وندعو إلى الاحترام غير المشروط لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ونؤكد رفضنا لأي محاولات لتحويل الأراضي السورية إلى ساحة تصفية حسابات جيوسياسية".

وكانت وزارة الدفاع الاميركية قد شنت غارات على مواقع شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وقال المتحدث باسم البنتاغون، جيمس كيربي، إن الغارات جاءت بتوجيهات من الرئيس جو بايدن ردا على هجمات استهدفت القوات الاميركية بالعراق.

وقالت مصادر مطلعة إن العدوان الاميركي استهدف مبنى غير مأهول بالبو كمال وادى لاستشهاد شخص واحد ووقوع اربع اصابات.

وأدانت روسيا الغارة الجوية الأمريكية على منشأة في سوريا، ودعت واشنطن إلى احترام سيادة الجمهورية العربية السورية، واعتبرت الهجوم انتهاكا للقانون الدولي واعتداء على دولة ذات سيادة.
رقم : 918497
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