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الجمعة 26 شباط 2021 ساعة 20:11

سوريا تدين العدوان الأمريكي على مناطق في شرق البلاد

سوريا تدين العدوان الأمريكي على مناطق في شرق البلاد
وقالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، إن "هذا العدوان يشكل مؤشرا سلبيا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والتي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية لا بشريعة الغاب التي كانت تنتهجها الإدارة الأمريكية السابقة للتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية في العالم".

وأضافت وزارة الخارجية: "سوريا تطالب الولايات المتحدة بتغيير نهجها العدواني تجاهها والكف عن تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف سوريا وشعبها والتوقف عن مواصلة الاستثمار في تلك التنظيمات".

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري، أن الهجوم الأمريكي فجر الجمعة استهدف عدة مناطق في شرق سوريا على الحدود مع العراق.

وكانت وزارة الدفاع الاميركية قد شنت غارات على مواقع شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وقال المتحدث باسم البنتاغون، جيمس كيربي، إن الغارات جاءت بتوجيهات من الرئيس جو بايدن ردا على هجمات استهدفت القوات الاميركية بالعراق.

وقالت مصادر مطلعة إن العدوان الاميركي استهدف مبنى غير مأهول بالبو كمال وادى لاستشهاد شخص واحد ووقوع اربع اصابات.

وأدانت روسيا الغارة الجوية الأمريكية على منشأة في سوريا، ودعت واشنطن إلى احترام سيادة الجمهورية العربية السورية، واعتبرت الهجوم انتهاكا للقانون الدولي واعتداء على دولة ذات سيادة.
رقم : 918529
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