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الجمعة 26 شباط 2021 ساعة 20:12

السويداء تتحول الى ساحة حرب بالرشاشات و الـ'ار بي جي'!

السويداء تتحول الى ساحة حرب بالرشاشات و الـ
وبحسب مصادر في السويداء، تمت مداهمة بعض الأكشاك والكولبات في محيط دوار الملعب ودوار الباسل، الذين يشكلون سوق سوداء لوحدهم لبيع البنزين والمازوت عدا عن ذلك تم ضبط حالات ترويج مواد مخدرة.

وبدأت الاشتباكات يوم أمس حيث استخدم أصحاب الأكشاك رشاشات وقواذف “آر بي جي” وسمع دوي هذه التفجيرات في المحافظة.

وأكدت المصادر لـ”أثر” أن الاشتباكات أسفرت عن وفاة شخصين إضافة لوقوع 5 جرحى بينهم 3 من الفصائل المحلية.

وبشكل عام، تشهد محافظة السويداء حالة من الفوضى والتوتر الأمني وتكرار لحوادث السرقة والخطف، وسط مخاوف من تفجر الوضع بعد حادثة أمس إذ قد يذهب المشهد لحالات الثأر إذا لم يتدخل الوجهاء.
مصدر : وكالات
رقم : 918530
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