الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 شباط 2021 ساعة 00:02

مصرع العشرات من مرتزقة العدوان السعودي وأسر آخرين في مأرب

مصرع العشرات من مرتزقة العدوان السعودي وأسر آخرين في مأرب
وقال مصدر عسكري: ان قوات الجيش واللجان تُطهر تباب ومواقع استراتيجية مهمة مطلة على مدينة مأرب.

واضاف: قتل 25 من قيادات وأفراد مرتزقة العدوان، وجرح عشرات آخرين اليوم في جبهات مأرب على أيدي الجيش واللجان الشعبية.

وهذه هي التفاصيل:

جبهة البلق:

1_ العميد: عبدالغني شعلان المكنى"أبومحمد شعلان" قائد القوات الخاصة في مأرب، والمعروف بإرتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين منها جريمة آل سبيعيان وكذا إختطاف الثمان النساء قبل أسابيع وعشرات الجرائم بحق المسافرين العُزل.

2_ صالح ناجي حزيم نائب ابو محمد شعلان
3_ فارس علي اليوبي
4_ سالم احمد هارون
5_ نوفل عاطف
6_ امجد الصلوي
7_ اسامة حسين فرج
8_ عبدالمجيد ابراهيم السعيدي

جبهة الجدافر:

9_ حسن محمد معيلي العبيدي
10_ مجاهد علي حسن غريب العبيدي
11_ رضوان حسن ربيع غريب العبيدي
12_ سلطان ناجي مبخوت العراده العبيدي
13_ سلطان علي طالب صالح العراده العبيدي
14_ صقر ناصر صالح مسرعان العبيدي
15_ سيف صالح سالم عوض العراده العبيدي
16_ مشاري حسن غريب العبيدي

جبهة نخلا:

17_ القائد عامر عبدالله المطوع المرادي
18_ زبن الله محمد مساعد الشنواح
19_ محمد بن علي معروفيان
20_ ناصربن علي معروفيان
21_ محسن بن حسن حبوشان

جبهة حريب:

22_ خالد طالب حدج الغانمي المرادي
23_ على محمد حسن حدج الغانمي المرادي
24_ عبدالله احمد عبدالله الصيادي الغانمي المرادي
25_ مقبل حسن عبدالله الظفري الغانمي المرادي
رقم : 918553
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العامري يطالب الكاظمي بفتح تحقيق بالضربة الأمريكية في القائم
العامري يطالب الكاظمي بفتح تحقيق بالضربة الأمريكية في القائم
ثورة البحرين بسلميتها كسرت  درع الجزيرة السعودي 
ثورة البحرين بسلميتها كسرت  درع الجزيرة السعودي 
زهراء احمد - اسلام تايمز
27 شباط 2021
العبودي لإسلام تايمز: الإعتداء الاميركي على فصائل الحشد الشعبي في مدينة القائم الحدودية
العبودي لإسلام تايمز: الإعتداء الاميركي على فصائل الحشد الشعبي في مدينة القائم الحدودية
26 شباط 2021
وزير الخارجية العراقي يزور طهران السبت
وزير الخارجية العراقي يزور طهران السبت
26 شباط 2021
صرخة اليمنيين أم نفط السعودية وأموال الإمارات؟!
صرخة اليمنيين أم نفط السعودية وأموال الإمارات؟!
26 شباط 2021
القصف الامريكي على شرق سوريا.. لماذا؟
القصف الامريكي على شرق سوريا.. لماذا؟
26 شباط 2021
سيناريوهات تعامل بايدن مع السعودية وولي عهدها
26 شباط 2021
ظريف يحث أمريكا وأوروبا على معالجة خفض إيران للالتزامات النووية
ظريف يحث أمريكا وأوروبا على معالجة خفض إيران للالتزامات النووية
25 شباط 2021
إصابة أحمد الصافي وكيل المرجع السيستاني بكورونا
إصابة أحمد الصافي وكيل المرجع السيستاني بكورونا
25 شباط 2021
الخيانة من القلب الفلسطيني... هل حقاً السلطة تدعم نتنياهو؟
الخيانة من القلب الفلسطيني... هل حقاً السلطة تدعم نتنياهو؟
25 شباط 2021
احتجاجات اليمن.. تحالف العدوان ينهب ثروات البلاد ويترك الموت للعباد
احتجاجات اليمن.. تحالف العدوان ينهب ثروات البلاد ويترك الموت للعباد
25 شباط 2021
استقلال السعودية الدفاعي في رؤية 2030... الأهداف والخطط
استقلال السعودية الدفاعي في رؤية 2030... الأهداف والخطط
25 شباط 2021
ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة بالمثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟
ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة بالمثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟
25 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ثورة البحرين بسلميتها كسرت  درع الجزيرة السعودي 
العبودي لإسلام تايمز: الإعتداء الاميركي على فصائل الحشد الشعبي في مدينة القائم الحدودية
القصف الامريكي على شرق سوريا.. لماذا؟
سيناريوهات تعامل بايدن مع السعودية وولي عهدها