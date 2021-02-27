مصرع العشرات من مرتزقة العدوان السعودي وأسر آخرين في مأرب

وقال مصدر عسكري: ان قوات الجيش واللجان تُطهر تباب ومواقع استراتيجية مهمة مطلة على مدينة مأرب.
واضاف: قتل 25 من قيادات وأفراد مرتزقة العدوان، وجرح عشرات آخرين اليوم في جبهات مأرب على أيدي الجيش واللجان الشعبية.
وهذه هي التفاصيل:
جبهة البلق:
1_ العميد: عبدالغني شعلان المكنى"أبومحمد شعلان" قائد القوات الخاصة في مأرب، والمعروف بإرتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين منها جريمة آل سبيعيان وكذا إختطاف الثمان النساء قبل أسابيع وعشرات الجرائم بحق المسافرين العُزل.
2_ صالح ناجي حزيم نائب ابو محمد شعلان
3_ فارس علي اليوبي
4_ سالم احمد هارون
5_ نوفل عاطف
6_ امجد الصلوي
7_ اسامة حسين فرج
8_ عبدالمجيد ابراهيم السعيدي
جبهة الجدافر:
9_ حسن محمد معيلي العبيدي
10_ مجاهد علي حسن غريب العبيدي
11_ رضوان حسن ربيع غريب العبيدي
12_ سلطان ناجي مبخوت العراده العبيدي
13_ سلطان علي طالب صالح العراده العبيدي
14_ صقر ناصر صالح مسرعان العبيدي
15_ سيف صالح سالم عوض العراده العبيدي
16_ مشاري حسن غريب العبيدي
جبهة نخلا:
17_ القائد عامر عبدالله المطوع المرادي
18_ زبن الله محمد مساعد الشنواح
19_ محمد بن علي معروفيان
20_ ناصربن علي معروفيان
21_ محسن بن حسن حبوشان
جبهة حريب:
22_ خالد طالب حدج الغانمي المرادي
23_ على محمد حسن حدج الغانمي المرادي
24_ عبدالله احمد عبدالله الصيادي الغانمي المرادي
25_ مقبل حسن عبدالله الظفري الغانمي المرادي