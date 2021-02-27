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السبت 27 شباط 2021 ساعة 02:03

العامري يطالب الكاظمي بفتح تحقيق بالضربة الأمريكية في القائم

العامري يطالب الكاظمي بفتح تحقيق بالضربة الأمريكية في القائم
وقال العامري في بيان له تلقى موقع "إسلام تايمز" نسخة منه، يوم الجمعة، "دلت المعلومات المتوفرة لدينا على أن ذلك استهداف لقوات الحشد الشعبي المتمركزة في الحدود العراقية السورية وليس كما تدّعي وزارة الدفاع الأمريكية بأنه استهداف لفصائل المقاومة الإسلامية العراقية في الأراضي السورية".

وأضاف "نطالب رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في الرواية الأمريكية التي تدّعي أن هناك تعاوناً تمّ بين الحكومة العراقية ووزارة الدفاع الأمريكية لتحقيق هذه الضربة، وهذا تصريح خطير لزعزعة الوحدة والانسجام بين الأجهزة الأمنية".

وأوضح إنه "للضرورة القصوى والأهمية الوطنية ننتظر الكشف عن نتائج هذا التحقيق لكي يطلع شعبنا العزيز على ما يجري".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت فجر الجمعة عن استهدف طال موقعاً عسكرياً لقوات الحشد الشعبي ـ كتائب حزب الله العراق ـ على الحدود السورية العراقية وأدى إلى استشهاد أحد مقاتلي الحشد الشعبي وإصابة آخرين بجروح.

وأضافت الإدارة الأمريكية إن هذه الضربة جاء بتنسيق مع الحكومة العراقية بزعامة مصطفى الكاظمي.

وفي سياق متصل، قال عضو البرلمان عن كتلة صادقون حسن سالم، إن "جريمة استهداف الاحتلال الامريكي لابنائنا المقاومين وصمة عار في جبين
الحكومة العراقية بعد إدعاء الأمريكان بأن الضربة جاءت عن طريق معلومات من الحكومة العراقية".

وأضاف سالم "نطالب بفتح تحقيق في هذه الجريمة ودعوى المعلومات اضافة الى تنصل الحكومة عن تطبيق قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية".

 
رقم : 918561
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