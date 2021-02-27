العامري يطالب الكاظمي بفتح تحقيق بالضربة الأمريكية في القائم

العراق (إسلام تايمز) - طالب رئيس تحالف الفتح في البرلمان العراقي، هادي العامري، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، بفتح تحقيق في الضربة الأمريكية التي وقعت الليلة الماضية في الحدود العراقية السورية.