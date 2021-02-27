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السبت 27 شباط 2021 ساعة 08:17

مسلسل الاغتيالات مستمر في درعا واربع ضحايا جدد

مسلسل الاغتيالات مستمر في درعا واربع ضحايا جدد
ولقي 4 أشخاصٍ من درعا مصرعهم يوم أمس، في مناطق متفرقة، بعدما استهدفهم مجهولون، ثلاثة منهم في مدينة جاسم، وآخر في إنخل.

وبحسب شبكة إعلامٍ محليّة، لقي الستيني طعمة جابر الحلقي مصرعه مساء الخميس 25 شباط/فبراير، متأثراً بجراح ٍأصيب بها قبل ساعاتٍ، بعدما استهدفه مجهولون برصاصٍ مباشرٍ في مدينة جاسم شمال درعا.

في سياقٍ متّصل، قُتل اثنان من أبناء مدينة جاسم في الريف الشمالي لدرعا مساء الخميس، بعد إطلاق نارٍ مباشرٍ أودى بحياتهما على الفور.

كما أفادت مصادر إعلامية أن كلّاً من صدام يعقوب الحلقي و محمود قاسم السعدي لقيا مصرعهما بعد استهدافهما بالرصاص المباشر، ما أدى لمقتلهما على الفور.

يُذكر أن المستهدفين هم من المدنيين، ولا يعملون ضمن أي فصيلٍ عسكريٍّ، فالحلقي يعمل في محلٍ لبيع المحروقات في جاسم، ويعمل السعدي في محل أدواتٍ صحيّةٍ في المدينة.

و قُتل أمس الخميس الشاب قاسم الخطيب من مدينة إنخل في الريف الشمالي لدرعا، بعد إصابته بإطلاق رصاصٍ أودى بحياته على الفور.
مصدر : وكالات
رقم : 918590
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