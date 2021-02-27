بايدن :واشنطن ستحاسب السعودية على انتهاكات حقوق الإنسان

وأضاف بايدن خلال المقابلة مع شبكة "Univision" التلفزيونية الأمريكية الناطقة بالإسبانية، "نحن بصدد تحميل السعودية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وتابع الرئيس الأمريكي أنه أبلغ العاهل السعودي أن واشنطن ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية - السعودية يومي الجمعة والاثنين.



وردا على سؤال بخصوص تقرير المخابرات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي، وإلى أي مدى تستعد واشنطن للضغط على الأمير محمد بن سلمان في السعودية للامتثال لحقوق الإنسان، صرح بايدن "لقد تحدثت إلى الملك أمس وليس الأمير.. لقد أوضحت له أن القواعد تتغير وأن الولايات المتحدة ستعلن عن تغييرات كبيرة يوم الجمعة ويوم الاثنين".



وذكر بايدن: "سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان ونتأكد من أنهم، في الواقع، إذا كانوا يريدون التعامل معنا فعليهم فعل ذلك من خلال التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان".



جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدرت مساء يوم الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.