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السبت 27 شباط 2021 ساعة 12:16

من هو القيادي المرتزق ‘‘شعلان‘‘ الذي قتل في جبهات مأرب؟

من هو القيادي المرتزق ‘‘شعلان‘‘ الذي قتل في جبهات مأرب؟
ويعد "عبدالغني شعلان" أبرز قيادات حزب الإصلاح التي يعتمد عليها في مأرب حيث يقود قوات الأمن الخاصة ويمتلك لوائين بكامل قواتها وعتادها ويضطلع بدور حماية مأرب لصالح حزب الإصلاح.

عبدالغني علي عبدالله شعلان يكنى بـ “أبو محمد” ويعد من أخطر قيادات الإصلاح في مأرب، يمتلك 2 ألوية بكامل عتادها

وحشد الأفراد التابعين له في بداية الحرب بقيادات خاض بها عددا من العمليات ضد أبناء مأرب المناهضين للإصلاح حيث استهدف الدماشقة والأشراف وآل سبيعيان.

وتخرج من كلية الطيران والدفاع الجوي في السنة الميلادية 2004 في عهد "علي عبدالله صالح".

وقد أصدر محافظ مأرب, رئيس اللجنة الأمنية, سلطان العرادة ، قرارا بتكليف "عبدالغني شعلان" قائداً لقوات الأمن الخاصة.

وعين في العديد من المناصب فيما يسمى الجيش اليمني منذ رئاسة علي عبدالله صالح إلى السنة الميلادية 2021 حيث تم تعيينه قائد لقوات الأمن الخاصة في مأرب.

كما عين نائباً لمدير شرطة محافظة الجوف بالعام 2014م وقد تدرج في المناصب العسكرية والأمنية حيث سبق له العمل رئيس عمليات الكتيبة 17، وقائدا للسرية الأولى بالكتيبة التاسعة بالفرقة الأولى مدرع، وكاتب مالي للواء 170 دفاع جوي تعز وعدد من الألوية (لواء النقل والرعاية ، 130 دفاع جوي) وكاتباً مالياً بقيادة القوات الجوية في صنعاء 2009م.

ويتهم العميد شعلان بالجرائم التالية:

قطع الطريق أمام المسافرين ونهب ممتلكاتهم
تعذيب الأسرى
جرائم بحق الأشراف في مأرب
جريمة آل سبيعيان

ولقي يوم أمس الجمعة، 25 من قيادات مرتزقة العدوان مصرعهم، وجرح عشرات آخرين في جبهات مأرب على أيدي الجيش واللجان الشعبية.

ويعد مقتل الشعلان خسارة كبيرة لحزب الإصلاح، ويحاول "حزب الإصلاح" نفي الخبر حتى الان، حيث أحدثت أنباء مقتله انهيارات كبيرة في صفوف القوات الموالية لتحالف العدوان وارتباك واسع في أوساطهم.
رقم : 918640
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