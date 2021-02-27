شمخاني يستقبل وزير الخارجية العراقي

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد وصل إلى طهران ،صباح اليوم السبت، في زيارة رسمية للقاء المسؤولين الايرانيين.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة ،اليوم السبت، أن وزير الخارجية العراقي سيلتقي في طهران بوزير الخارجية ومسؤولين سياسيين وأمنيين آخرين في الجمهورية الإسلامية الايرانية.



هذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية العراقي إلى طهران خلال شهر فبراير الجاري.



وكان فؤاد حسين قد سافر إلى طهران في 3 شباط للقاء مسؤولين إيرانيين.



وكان حسين قد التقى خلال زيارته الاولى الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني وعدد من المسؤولين الآخرين.