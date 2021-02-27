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السبت 27 شباط 2021 ساعة 12:50

رئيس مجلس النواب الليبي يدعو رئيس الوزراء لعرض ‘‘حكومة مصغرة‘‘

رئيس مجلس النواب الليبي يدعو رئيس الوزراء لعرض ‘‘حكومة مصغرة‘‘
ونفى صالح أي معارضة مسبقة لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً على منح الثقة للحكومة إذ قدمت "بالشكل المناسب"، كما أعرب عن رغبته في أن تكون "حكومة مصغرة" لقصر مدة توليها السلطة، بحسب تعبيره.

وفشل دبيبة ،الخميس الفائت، في تسمية أعضاء حكومة طال انتظارها ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت حكومته الانتقالية قادرة على توحيد الفصائل الليبية.

وبحثاً عن توافق بشأن تشكيل الحكومة الليبية الجديدة، أكد صالح أن "النصاب (القانوني) سيتوفر في جلسة منح الثقة للحكومة."

وآملا في انعقاد الجلسة قريبا، قال صالح: "نتوقع ان يتحمل مجلس النواب مسؤوليته وأن تعرض تشكيلة الحكومة بطريقة مثلى للنواب. وكل أعضاء المجلس سيجرون تقييماً للحكومة وبرنامجها كما هو معروف".

مع هذا التفاؤل تظل الشكوك تراود الجميع بشأن إمكانية انعقاد جلسة لمجلس النواب مكتملة النصاب في ظل الانقسام القائم بين أعضائه حول مكان الانعقاد والاسماء المرشحة لحقائب وزارية بالحكومة الجديدة، حيث اشترط رئيس مجلس النواب أن تعقد الجلسة في سرت "وإن تعذر ذلك ففي طبرق".
مصدر : وكالات
رقم : 918649
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