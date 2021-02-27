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السبت 27 شباط 2021 ساعة 13:01

قيادي في حماس: لن نسمح للاحتلال بالتدخل في الانتخابات

قيادي في حماس: لن نسمح للاحتلال بالتدخل في الانتخابات
وأضاف النونو أن "لدى حماس من البدائل والوسائل ما يمكنها من ذلك، والاحتلال أكثر من يعرف هذا الأمر".

وذكر أن "إسرائيل" قلقة من الانتخابات المرتقبة "لا سيما من فوز حماس الذي سيعزز من ثقتها بنفسها".

وتابع: "نعلم يقينًا أن الاحتلال يسعى لتفصيل الانتخابات ونتائجها على مقاسه، وهو ما لا يمكن أن يظفر به".

وأشار النونو إلى أن الاحتلال اعتقل عددًا من قيادات الحركة بالضفة الغربية، وحذر آخرين من المشاركة في الانتخابات.

وأكد أنه "لا قرار لدى حماس بالعودة إلى الوراء، وأنها ستكون جزءًا من العملية الديموقراطية التي من شأنها إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني".

وذكر أن حماس ستحدد شكل مشاركتها في العملية الانتخابية "ليس وَفق مصالحها الحزبية، بل بناءً على مصلحة فلسطين ككل؛ لأجل إنجاز التوافق الوطني على قاعدة الثوابت الوطنية".
رقم : 918651
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