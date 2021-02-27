العراق (إسلام تايمز) - توعدت حركة المقاومة الاسلامية في العراق (النجباء)، السبت، برد ساحق ومناسب على الجهات التي ارتكبت وساعدت القوات الامريكية في استهدف قوات الحشد الشعبي المرابطين على حدود مدينة القائم العراقية مع سوريا.