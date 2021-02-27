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السبت 27 شباط 2021 ساعة 13:50

الأمم المتحدة ودول أوروبية تطالب الاحتلال بوقف الهدم بالأغوار

الأمم المتحدة ودول أوروبية تطالب الاحتلال بوقف الهدم بالأغوار
وقالت دول إستونيا، وفرنسا، وإيرلندا، والنرويج، وبريطانيا: إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي تنفذها "إسرائيل" مؤخرًا، وطالت منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن".

وعبرت تلك الدول عن القلق أيضًا من عواقب هذه القرارات على مجتمع يضم حوالي 70 شخصًا، منهم 41 طفلًا.

وقال الدبلوماسيون الأوروبيون: "نكرر دعوتنا لإسرائيل لإنهاء عمليات الهدم والمصادرة، والسماح بوصول كامل ومستدام دون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى مجتمع حمصة البقيع".

بدوره أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة النرويجي تور وينسلاند، عن قلقه أمام مجلس الأمن من عمليات الهدم والمصادرة.

وقال: إن "إسرائيل هدمت أو صادرت 80 مبنى في التجمع البدوي الفلسطيني في حمصة البقيع".

وأشار إلى أن هذه القرارات تسببت مرارًا في نزوح 63 شخصًا، منهم 36 طفلًا، وتأتي في أعقاب عمليات هدم مماثلة حدثت في نوفمبر.

وأضاف وينسلاند: "أحض إسرائيل على وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس، والسماح للفلسطينيين بتطوير مجتمعاتهم".
رقم : 918664
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