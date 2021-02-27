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السبت 27 شباط 2021 ساعة 14:44

ميانمار.. واشنطن تصعد اللهجة ضد الانقلابيين

ميانمار.. واشنطن تصعد اللهجة ضد الانقلابيين
وأفادت مصادر سياسية بنقل زعيمة ميانمار المخلوعة إلى مكان لم يتم الكشف عنه، بينما صعدت واشنطن اللهجة ضد الانقلابيين وطالبتهم أن يعودوا بالبلاد إلى المسار الديمقراطي.

وأورد الموقع نقلا عن مصادر في الرابطة الوطنية للديمقراطية، أنها نُقلت منذ 6 أيام.

ونقل عن مصدر رفيع في الرابطة طلب عدم الكشف عن هويته، قوله "لم نعد نعرف مكان احتجازها".

من جانبها، قالت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر إن الجيش لم يسمح لها بزيارة البلاد.

وخلال إحاطة قدمتها للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت شرانر بورغنر المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه شعب ميانمار، وحماية تطلعاته الديمقراطية.

أما المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا ثوماس غرينفيلد، فقالت إن بلادها ستواصل اتخاذ إجراءات لإجبار جيش ميانمار على العودة إلى المسار الديمقراطي.

وطالبت جيش ميانمار بالتخلي عن السلطة والكف عن العنف، بحسب تعبيرها.

وفي داخل ميانمار، فرّقت شرطة مكافحة الشغب بعنف مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب في 3 مدن رئيسية.

وفي وقت سابق، طالب مندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة كيو مو تون المجتمع الدولي الجمعة باتخاذ "أقوى إجراء ممكن" لإنهاء حكم المجلس العسكري في البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 918668
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