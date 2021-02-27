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السبت 27 شباط 2021 ساعة 17:56
سوريا.. اعتداء على خط غاز في ريف دير الزور
وقالت الوزارة إن خط غاز الجبسة الريان تعرض لاعتداء في منطقة أبو خشب في ريف دير الزور، وكانت الوزارة أعلنت في سابق اليوم أنها سيطرت على اندفاع الغاز الذي حصل في بئر الشريفة في المنطقة الوسطى.
مصدر :
وكالات
رقم :
918714
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