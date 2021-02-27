"جماعات الهيكل" تستعد لاقتحام المسجد الأقصى غدًا

ودعت الجماعات المتطرفة المستوطنين وأنصارها إلى اقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي، احتفالًا بعيد "المساخر".



وأشارت في دعواتها إلى أن الاقتحام سيكون غدًا على شكل اقتحام احتفالي "مهرجان"، وسيتم توفير الحلويات الخاصة بعيد "البوريم" عند باب المغاربة.



يأتي هذا الاقتحام، في اليوم الإضافي الذي يأتي بعد "عيد البوريم" مباشرة، ورغم أنه ليس له "قداسة أو دلالة هامة إلا أن جماعات الهيكل تتشبث بكل حدث تاريخي أو ديني لتوظيفه في تهويد الأقصى".



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية، وتزداد وتيرتها فترة الأعياد اليهودية، والتي يتخللها تضييقات كبيرة على دخول الفلسطينيين للمسجد.