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السبت 27 شباط 2021 ساعة 18:21

قائد سلاح الجو الايراني: لدينا اشراف كامل في اجواء المنطقة

قائد سلاح الجو الايراني: لدينا اشراف كامل في اجواء المنطقة
وقال عزیز نصیرزاده، في كلمته أمام حشد من النخبة في أحد مراكز التدريب التابع للسلاح اليوم السبت، إن تعزيز قوة سلاح الجو الايراني يترك تأثيرات ايجابية على صعيد ممارسة الضغوط السياسية حيال الاعداء على الصعيد الدولي.

واضاف: إنه في هذا السياق يعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المعدات والمنظومات ذات الصلة من المبادئ الرئيسية.

وتابع: إن بلدان المنطقة ترتكب أخطاءً استراتيجية كبرى عبر عدم الاعتماد على طاقاتها الذاتية وعقد الأمل على الطيارين والمعدات التي يوفرها الاجانب حيث لن تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي بل ستفقد دوافعها في القتال والدفاع عن هذه البلدان على الامد البعيد.

وأكد ان قوة سلاح الجو الايراني قد ثبتت في المنطقة بحيث ان أية قوة جوية سواءً كانت في مجال المقاتلات أو غيرها لن تستطيع اجتياز اجواءنا دون اكتساب الرخصة أو التنسيق معنا وقد تم التعرف والتصدي لمحاولات التجاوز الضئيلة ومن اسقاطها.

ولفت الى تأسيس جامعة الشهيد ستاري في سلاح الجو، موضحاً: إنه عقب 8 أعوام خلال مرحلة الدفاع المقدس (الحرب التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) بات سلاح الجو في أفضل وضع ويحظى اليوم بالاشراف الكامل على جميع النشاطات الاجنبية في مختلف المناطق الحدودية وخارجها.
رقم : 918731
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