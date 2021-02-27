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السبت 27 شباط 2021 ساعة 18:26

الصحة الايرانية: تسجيل 7975 إصابة جديدة و81 حالة وفاة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 7975 إصابة جديدة و81 حالة وفاة بكورونا
قالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية اليوم السبت تم تسجيل 7975 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و623 ألفا و159 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 418 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي مليون و386 ألفا و534 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 3729 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 81 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 59980 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 10 ملایین و793 ألفا و788 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.
رقم : 918732
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