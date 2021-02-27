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السبت 27 شباط 2021 ساعة 21:54

جهانغيري: إقامة انتخابات ملحمية أفضل طريق لاستعراض الاقتدار الوطني

جهانغيري: إقامة انتخابات ملحمية أفضل طريق لاستعراض الاقتدار الوطني
وقال اسحاق جهانغیري، في تصريحه خلال اجتماع عقده مع حشد من النخب العلمية في محافظة كلستان/شمال ايران/ اليوم السبت، إن إقامة انتخابات ملحمية عبر تحقيق مشاركة شعبية قصوى تثمر عن إحباط مخططات الاعداء ضد البلاد.

وأضاف: إن جزءً من التمهيد لاقامة انتخابات ملحمية يقع على عاتق الحكومة والمؤسسات الرسمية والجزء الآخر يقع على عاتق شرائح النخبة في البلاد.

وأكد على ضرورة إعداد خطة متكاملة ترمي لتحقيق المشاركة الشعبية القصوى واستعراض اقتدار ايران الى العالم مرة اخرى.

واشار الى الخدمات التي قدمتها حكومة التدبير والامل (الرئيس روحاني) الى الشعب رغم المشاكل الكثيرة القائمة ومنها الحظر، عادّا هذه الخدمات باللافتة خلال عهديها.

ولفت الى ان الحكومة ماضية في بذل جهودها الرامية لايجاد حلول لمشاكل الشعب بشكل مؤثر واستمرارها بهذا النهج حتى النهاية.
رقم : 918772
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