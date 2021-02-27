الحوثي: لانستبعد أن تكون إدارة ترامب متورطة في قتل خاشقجي

وقال الحوثي في تغريدة على حسابه بموقع " تويتر" :"بما أن النظام السعودي لا يخطو خطوة إلا باستئذان الإدارة الأمريكية فلا يستبعد أن تكون إدارة ترامب متورطة في جريمة مقتل خاشقجي".



وأضاف الحوثي :" ويفترض بالتحقيق الأمريكي أن يكون أكثر شفافية في هذه القضية وفي الجرائم التي تم ارتكابها ضد أبناء الجمهورية اليمنية واعترف الامريكان بدعمهااستخباراتيا وغيره".



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدرت الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.



وقال التقرير إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018 وأمر بذلك على الأرجح.



وأشار التقرير إلى أن بن سلمان رأى خاشقجي تهديدا للمملكة ودعم العنف بشكل كبير.



وأكد تقرير المخابرات الأمريكية أن التقييم الأمريكي قام على سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.



وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن بن سلمان.