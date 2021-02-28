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الأحد 28 شباط 2021 ساعة 00:56
محذراً من عسكرة المحافظات

المالكي: ما يجري في ذي قار مقدمة لإعلان إقليم مركزه الناصرية

المالكي: ما يجري في ذي قار مقدمة لإعلان إقليم مركزه الناصرية
وتشهد محافظة ذي قار منذ أيام احتجاجات وصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى بين الطرفين، فيما أقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على إقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي أمس وتعيين القائد العسكري الفريق الركن عبد الغني الأسدي.

وقال المالكي "أقف الى جانب الحكومة و الى جانب الأجهزة الأمنية وهيبة الدولة يجب ان لا تهان بهذه الطريقة"، مضيفاً "وصلنا الى مرحلة لا الدولة بقيت لها هيبة ولا تحققت مطالب المتظاهرين".

ورأى المالكي "أعتقد جازماً بوجود مخطط مركزه الناصرية من أجل أن يكون فيها وضع لأشبه ما يكون بمقدمة إعلان الإقليم و هذا خطير على وضع العراق واستقرار الجنوب والوسط".

وتابع "أتمنى من شبابنا القائمين بالتظاهرات ان يلتفتوا الى هذه النقطة وأنا اعلم انهم لا يريدون ذلك ولكن هناك جهات خارجية تخطط لهذا الموضوع".

واعتبر المالكي تعيين حاكم عسكري كمحافظ لذي قار بأنها "خطوة وسابقة خطيرة"، وقال "هناك كلام خطير، بأن هذه الأوضاع ستؤدي الى اختيار محافظين عسكريين (عسكرة المحافظات)، وهذه طريقة عمل بها نظام صدام لكن الناس اليوم هي غير الناس بالأمس وهم لا يرضون بإدارة عسكرية".
مصدر : وكالات
رقم : 918787
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