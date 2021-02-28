السفير الإيراني ببغداد: نرفض كل ما يضعف أمن العراق

وقال مسجدي في تصريحات صحافية، إن "الجمهورية الإسلامية ترتبط مع العراق بعلاقات جيدة في كثير من الجوانب، وبالنسبة للهجمات التي تستهدف البعثات في العراق لسنا مع أي نوع من الاعتداءات على المراكز الدبلوماسية، نستنكر ذلك وندينه، وندعم استقرار العراق".



وأضاف "كل من يضعف أمن العراق لا نقبل به أو ندعمه، القوات العراقية تستطيع حفظ الأمن في العراق بصورة جيدة"، مبيناً إن "إيران ترى إن لا حاجة لتواجد قوات أجنبية من خارج المنطقة في العراق أو أي بلد أخر، لا حاجة لقوات أميركية أو الناتو في المنطقة".



ورأى السفير الإيراني في بغداد إن "إيران لن تهدد أو تهاجم اربيل أبداً"، مشدداً على أن رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني من خيرة أصدقاء ايران.

وتابع "نعارض كل مسعى يحاول إضعاف حكومة إقليم كردستان أو يتسبب في عدم استقرار الإقليم وإثارة المشاكل له".