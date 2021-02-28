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الأحد 28 شباط 2021 ساعة 01:04
ايران تنفي تفشي فيروس كورونا متحور في البلاد
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن رئيس مركز العلاقات العامة بالوزارة، كيانوش جهانبور، أنه لم يلاحظ اي تحور رئيسي للفيروس في إيران باستثناء الفيروس الانجليزي فقط.
مصدر :
وكالات
رقم :
918789
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