ايران تنفي تفشي فيروس كورونا متحور في البلاد

إيران (إسلام تايمز) - نفت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، صحة ما صرح به النائب الأول لمجلس الشورى الإيراني أمير هاشمي عن تفشي فيروس كورونا إيراني متحور في البلاد.