إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة

العراق (إسلام تايمز) - قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر سفارتها ببغداد، الأحد، خالص تعازيها إلى المرجعية الدينية في النجف الأشرف وأهالي محافظة البصرة على خلفية وفاة سماحة آية الله السيد علي عبد الحكيم الصافي رحمه الله وكيل المرجعية العليا في البصرة.