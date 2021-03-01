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الاثنين 1 آذار 2021 ساعة 01:15

إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة

إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة
وذكر بيان للمستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية في بغداد، الشيخ غلام رضا أباذري تلقى موقع "إسلام تايمز" نسخة منه، جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
عظم الله أجورنا وأجوركم
بمزيد من الحزن والأسى وبقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ رحيل سماحة آية الله السيد علي عبد الحكيم الصافي رحمه الله وكيل المرجعية العليا في البصرة، وقد انتقل إلى جوار ربه بعد عمر طويل حافل بالعطاء في سبيل خدمة دينه ووطنه وبالخصوص محافظة البصرة، والذي عرفناه مفكراً ومربياً وذو أخلاق رفيعة أفنى حياته بالفكر والفقه وخدمة الناس والدعوة إلى الله.
وعلى إثر هذا المصاب الجلل نتقد إلى المرجعية العليا في النجف الأشرف بتعازينا الخالصة ونبتهل إلى الله العلي القدير أن يشمل الفقيد بالرحمة والرضوان ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحشره مع الأنبياء والشهداء والصالحين.
غلام رضا أباذري
المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية في بغداد

كما قدم السفير الإيراني ببغداد إيرج مسجدي تعازيه بهذه المناسبة، وذكر في بيان له:

بسم الله الرحمن الرحیم 
بمزيد من الرضى والتسليم لقضاء الله وقدره صدمنا بخبر رحيل ایة الله السيد علي عبدالحكيم الصافي طاب ثراه في محافظة البصرة.
بأسمي وبأسم سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق اتقدم بأحر ايات التعازي واصدق المواساة الى جناب المرجعية الدينية الكريمة في النجف الاشرف وذوي ومحبي الفقيد واسأل الله ان يمدهم بالصبر الجميل والسلوان وان يسكنه فسيح جناته غرفا ومنزلا انه سميع مجيب
وانا لله وانا اليه راجعون
ایرج مسجدی سفیر الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق

يذكر أن الراحل آية الله السيد علي عبد الحكيم الصافي، توفي فجر الأحد داخل قسم العناية المركزة في مستشفى الصدر التعليمي بمحافظة البصرة، وفقا لما نقلته وكالات انباء عراقية.

وشيع أهالي البصرة صباح الأحد جثمان الفقيد ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه الى مثواه الأخير صباح الاثنين في محافظة النجف الأشرف.
رقم : 918947
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