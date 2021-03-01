الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية بريف دمشق الجنوبي

وصرح مصدر أمني رفيع المستوى بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ أطلقتها طائرات إسرئيلية من فوق الأراضي المحتلة في الجولان.



وقال المصدر انه في تمام الساعة 10:16 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.



وقال مصدر صحفي انه قبل دقائق سمع اصوات انفجارات عنيفة في سماء مدينه دمشق وحسب المصادر العسكرية السورية ان العدو الاسرائيلي قد نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان المحتل وتصدت الدفاعات الجوية لهذا العدوان وأسقطت معظم هذه الصواريخ ولكن لم تتضح حتى الان ان كان هناك خسائر في الارواح او العتاد.



وأكد المصدر ان الاصوات استمرت لبضعة دقائق (ست دقائق تقريبا) وكانت ناتجة عن تصدي الدفاعات السوريه ضد العدوان وتم اسقاط معظم الصواريخ المعادية.