الامام الخامنئي: إيران لن تسمح بأن يبتزها أحد

وأشار الحساب الخاص بالسيد الخامنئي عبر تويتر إلى البدء في تخصيب اليورانيوم "من اليوم"، عقب إعلان طهران رفضها مقترحا أوروبيا لعقد اجتماع غير رسمي مع دول 4+1 بمشاركة الولايات المتحدة.



ونشر حسابه على "تويتر" الناطق بالعربية، مقطع فيديو تحدث خلاله، قائلا: "في اليوم الذي ينفد فيه النفط، ستصير الطاقة النووية التي تنتج بنظافة أكثر وتكلفة أقل أمرا شائعا".



وأضاف: "لا يمكن أن يبدأ التخصيب حينذاك.. علينا أن نبدأ من اليوم، وعلينا أن نبدأ من الآن لكي نكون مستعدين ونمتلك هذه القدرة".



وتابع: "الغربيون المستكبرون يريدون أن تحتاجهم إيران في اليوم الذي تحتاج فيه إلى الطاقة النووية لكي يتمكنوا من فرض شروطهم ويتحكموا بها ويبتزوها".



