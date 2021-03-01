الصحة السورية تكشف حالات الإصابة الجديدة بكورونا

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 15588 شفيت منها 9801 وتوفيت 1027 حالة.



وشهدت سوريا ارتفاعا ملحوظا في منحى الإصابات المسجلة بفايروس كورونا المستجد، وسط الحديث عن رصد زيادة في عدد الحالات التي تراجع المشافي العامة لشكايات تنفسية.



وأكد عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا الدكتور نبوغ العوا، أن الارتفاع يعتبر مؤشر لبداية وصول الطفرة الثالثة إلى البلاد، خاصة مع وصول هذه الطفرة إلى لبنان والعراق فمن المؤكد وصولها إلى سوريا.



وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.