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الاثنين 1 آذار 2021 ساعة 10:06

هنية يلتقي في الدوحة سفراء روسيا وتركيا وايران وجنوب افريقيا

هنية يلتقي في الدوحة سفراء روسيا وتركيا وايران وجنوب افريقيا
وحضر اللقاء سفير جمهورية روسيا الاتحادية نور محمد خولوف، وسفير الجمهورية التركية مصطفى صوكوكو، والسفير الإيراني حميد رضا دهقاني، وسفير جمهورية جنوب أفريقيا فيصل موسى.

ورافق السفراء عدد من المستشارين والمساعدين، بحسب ما جاء على موقع حركة "حماس" الالكتروني.

ووضع "هنية" السفراء في صورة تطورات المشهد الفلسطيني والانتخابات النيابية والرئاسية والمجلس الوطني المزمع عقدها خلال الأشهر القليلة القادمة، إضافة للتحديات والمخاطر التي تواجه هذه العملية، والمأمول من الدول بذله لضمان إنجاح الانتخابات بمراحلها الثلاث.

وتطرق "للمخاطر الجسيمة التي تتهدد القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن موقف حماس هو الوحدة الداخلية، والاستمرار في نهج المقاومة بعد ثبوت فشل خيار المفاوضات.

واستمع "هنية" لمداخلات السفراء، ورد على تساؤلاتهم.

وفي الختام أطلع هنية السفراء على بدء العملية الانتخابية الداخلية لحركة حماس لتجديد مؤسساتها ومجالسها الشورية والتنفيذية كافة.
مصدر : وكالات
رقم : 918982
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