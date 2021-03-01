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الاثنين 1 آذار 2021 ساعة 11:51

انقلابيو ميانمار يصعدون من استخدامهم للقوة لقمع الاحتجاجات

انقلابيو ميانمار يصعدون من استخدامهم للقوة لقمع الاحتجاجات
احتمى المتظاهرون خلف حواجز ودروعا للدفاع عن أنفسهم ضد الهجوم واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي والمطاطي لفض تجمعات المناهضين للانقلاب العسكري ما أسفر عن أعداد جديدة من الضحايا بين قتلى وجرحى. ونقل العديد من الجرحى إلى المستشفيات بعضهم في حال حرجة.

ونال الصحفيون نصيبهم من الاعتداءات والرصاص المطاطي أثناء تغطية الاحتجاجات كما أوقف العديد من الصحفيين الذين وثقوا الاعتداءات.

تمّ توقيف أكثر من ثمانمئة وخمسين من المناهضين للانقلاب أو ممن يشارك في حملة العصيان المدني، ووجهت لهم اتّهامات وأدينوا ، بحسب رابطة مساعدة السجناء السياسيين. ومن المتوقع أن تزداد حملات القمع واعداد المعتقلين.

وأفاد محامي أونغ سان سو تشي التي من المقرر أن تجري محاكمتها في الأول من آذار إنه لم يتصل بموكلته حتى الآن، وأوضح أنه في حال عدم الحصول على توكيل رسمي موقع منها قبل بدء جلسة المحاكمة، وبدون مستشار قانوني، ستجرد سو تشي من حقها في محاكمة عادلة.

موجة الادانات الدولية للانقلاب لم تتوقف، فبعد أن نددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى كبرى أخرى بالعنف المفرط ضد المتظاهرين، وطالبت المجموعة العسكرية بالتخلي عن السلطة.

اعتبرت هيومن رايتس ووتش أن التصعيد الحاد في استخدام القوة المميتة ،فاضح وغير مقبول ويجب وقفه على الفور.

وفي رد فعل متوقع، أقال المجلس العسكري، سفيره لدى الأمم المتحدة ، بعد أن اعلن انفصاله عن سلطة العسكر. وناشد المجتمع الدولي بعمل أقوى لإنهاء الانقلاب العسكري على الفور ، وإنهاء اضطهاد الأبرياء وإعادة سلطة الدولة للشعب.
مصدر : وكالات
رقم : 919006
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