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الاثنين 1 آذار 2021 ساعة 12:04

ظريف يحذر اوروبا وامريكا من السلوك الخاطئ في مجلس الحكام

ظريف يحذر اوروبا وامريكا من السلوك الخاطئ في مجلس الحكام
واضاف ظريف ،اليوم الاثنين، على هامش اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الاسلامي، ان متابعة قرار ضد ايران في مجلس الحكام سيؤدي الى ارتباك الاوضاع الحالية واضاف قدمنا شرحا لازما لاعضاء مجلس الحكام حول الظروف الحالية ونأمل ان نشهد تصرفا منطقيا واذا لم نشهد ذلك فلدينا أليات.

واشار ظريف الى المساعي الرامية لاصدار قرار ضد ايران في مجلس الحكام واضاف ان اوروبا بدأت تحركا خاطئا في مجلس الحكام بدعم من امريكا ونعتقد ان هذا التحرك سيؤدي الى ارتباك الاوضاع الحالية.

واکد وزير الخارية ان سفير ايران في فيينا كان قد قدم شرحا لاعضاء مجلس الحكام بشأن ارتباك الاوضاع الحالية وقال نأمل ان يعتمد العقل واذا لم يحقق ذلك فلدينا أليات.

وتاتی تصریحات ظريف هذه بينما افادت وسائل الاعلام الغربية ان امريكا تعمل على اصدار قرار ضد ايران في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذا وكان رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "علي اكبر صالحي"، قد اكد "اننا سنرد بالشكل المناسب لو صدر عن مجلس الحكام، قرار ضد ايران".
رقم : 919009
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