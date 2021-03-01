العراق.. العمليات المشتركة تكشف حقيقة باجات الإستثناء

قال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن العمليات المشتركة أوكلت إليها مهمة مساعدة خلية الأزمة وذلك من خلال إشراكنا بالاستثناءات، وقد طالبنا بأن تكون الأولوية للصحفيين، لذا جرى استثناء القنوات والإذاعات وبعض الصحف، بينما يكون عمل بقية الصحف والوكالات الخبرية بطريقة بث (أونلاين).



ولفت الخفاجي إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بما يتعلق بديمومة حياة المواطنين والشاحنات الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الانشائية، فقد جرت تهيئة طرق خاصة لغرض تنقلها.



وفي ما يتعلق بالاجتهادات الشخصية واختلاف الأوامر من سيطرة الى أخرى، بين الخفاجي، أن هذه الاجتهادات مع الأسف، غير مدروسة، وغالباً ما يجري الاتصال بنا للاستعلام وتوضيحها، وفعلاً نقوم باللازم وتسهيل الكثير من الأمور.



وبشأن ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن توزيع 9 آلاف باج للاستثناء والتنقل خلال الحظر، أوضح الخفاجي أن عدد الباجات التي جرى توزيعها لا يتجاوز 5 آلاف باج للاستثناء، وهي مخصصة للوكالات والاذاعات والقنوات الفضائية، وجرى تحديد أعداد المستفيدين منها في كل جهة، كما أن الباجات مرقمة ولا يمكن التلاعب بها أو تزويرها.