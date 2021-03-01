عراقجي: تواجد الإرهابيين التكفيريين في قره باغ مصدر للقلق

واكد عراقجي ،اليوم الاثنين، في مؤتمر دولي حول قره باغ في مدينة قم جنوب العاصمة طهران بان موقف ايران الحاسم هو دعم تحرير اراضي جمهورية اذربيجان التي كانت محتلة من قبل ارمينيا، لافتا في الوقت ذاته الى هواجس ايران من ان الحرب قد تؤدي الى تدخلات اجنبية وتواجد الارهابيين وتصعيد الاضطرابات، مؤكدا معارضة البلاد لهذه الامور.



وأضاف : ان العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجمهورية الإسلامية الایرانیة وجمهورية أذربيجان في أعلى مستوياتها ونعتبر أذربيجان من الجيران المهمة للغاية بالنسبة لنا وستستمر العلاقات الجيدة بين الجانبين.



وأضاف مساعد وزير الخارجية: تتبع الجمهورية الإسلامية الإيرانية سياسة حسن الجوار مع جميع جيرانها وهذه السياسة توفر الفرص والقدرة لها للعمل على حل المشاكل الإقليمية.



وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت منذ بداية النزاع في قره باغ موقفها العقلاني المتمثل في معارضة الاحتلال، وحتى في ذلك الوقت قُدمت الكثير من المساعدات لجمهورية أذربيجان.