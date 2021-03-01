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الاثنين 1 آذار 2021 ساعة 13:53

كيان الاحتلال يهدم منزل فلسطيني في العيسوية

كيان الاحتلال يهدم منزل فلسطيني في العيسوية
ومنذ ساعات الصباح اقتحمت قوة معززة من جنود وآليات الاحتلال بلدة العيسوية من مدخلها الشرقي، وحاصرت منزل المواطن حاتم حسين أبو ريالة، قبل هدمه.

كما انتشر جنود الاحتلال على أسطح المنازل المجاورة، ومنعوا المواطنين من الاقتراب من المنزل خلال هدمه.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تقدم بلدية الاحتلال فيها على هدم منزل أبو ريالة، ولم تسمح بإصدار التراخيص اللازمة له.

ويعاني صاحب المنزل من شلل نصفي أصيب به عام 2009 بعد وقوعه وكسر عموده الفقري خلال تنفيذ جرافات الاحتلال عملية الهدم للمرة الثالثة.

يأتي ذلك بعد أسبوع فقط من هدم الاحتلال بناية سكنية من طابقين تضم أربع شقق سكنية لحارس المسجد الأقصى فادي عليان وعائلته، قرب مدخل بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

وتتعرض العيسوية شبه يوميا لاقتحامات قوات الاحتلال التي تتعمد اعتقال شبان البلدة وفتيانها، وتقتحم البيوت وتفتشها في محاولة منها لإرهاب المواطنين وثنيهم عن التصدي لاقتحاماتها وممارساتها.

وتعاني العيسوية من حملة عقاب جماعي تمارسها سلطات الاحتلال بحق سكانها، مستخدمة كل وسائل التنكيل والقمع بحقهم، بما فيها فرض الضرائب وتحرير مخالفات.

وتقع العيسوية في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد الأقصى، وفيها دفع السكان ولا يزالون ثمن الاحتلال، فمن أصل 12500 دونم (الدونم يساوي ألف متر) هي مساحة القرية قبل عام 1967، تراجعت مساحتها لصالح الاستيطان ولم يبق منها سوى نحو 2400 دونم، وفق تقارير إعلامية فلسطينية.

وتمنع سلطات الاحتلال أهالي البلدة من البناء، وتهدم منازلهم وتوزع أسبوعيا إخطارات بدعوى البناء دون ترخيص، وفي المقابل ترفض المصادقة على الخريطة الهيكلية، التي تمكن الأهالي من البناء والتوسع ليتناسب مع الزيادة الطبيعة.
رقم : 919028
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