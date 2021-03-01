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الاثنين 1 آذار 2021 ساعة 14:13

مسؤول يمني: القادم سيكون مزلزلا ومدمرا لـ عواصم دول العدوان

مسؤول يمني: القادم سيكون مزلزلا ومدمرا لـ عواصم دول العدوان
وقال العميد عنتر أن امراء آل سعود الذين يظهرون في وسائل الإعلام ويستعرضون عنترياتهم على الشعب اليمني، اصابهم الذعر والخوف من دوي الانفجارات التي هزت وزلزلت عرش الحكم السعودي ليلة السبت، إذ يُعتبر الصاروخ البالستي وسرب الطائرات المسيّرة التي استهدفت (السبت) العمق السعودي هي رسائل سلام، تخاطب امراء ال سعود أن اوقفوا عدوانكم على اليمن قبل ان يتم هدم المعبد وتحويل العاصمة السياسية الى ركام لأن القادم سيكون مزلزلاً ومدمراً ومؤلماً وموجعاً لكل عواصم دول العدوان.

وأضاف العميد عنتر أن على العدو ان يدرك بعد ست سنوات من العدوان العالمي والحصار المطبق على اليمن أن الحُجة وصلت والمظلومية وصلت، والان انتقلت المعركة من الدفاع الى الهجوم واسقاط المدن السعودية تهميدا للزحف نحو الرياض للقبض على محمد بن سلمان وابوه الخرف المبتلى بالزهايمر وتمريغ انوفهم بالتراب وتكبيلهم بالسلاسل، وتحطيم الاصنام ورفع علم الصرخه في مكه المكرمة تمهيدا لاقامة دولة العدل الالهي ما لم يرفع الحصار و يتوقف العدوان على الشعب اليمني.

و كشف العميد عنتر أن الاهداف المرصودة في بنك أهدافنا للسعودية والإمارات اكثر من 300 هدف تتضمن قصور الحكم والمطارات والموانيء الإستراتيجية و محطات التحلية و توليد الطاقة الكهربائية, وعلى رأسها القواعد العسكرية والمطارات التي تقلع منها الطائرات لتقصف الشعب اليمني، بمعنى أن الحضارة الزجاجية سيتم نسفها وتسويتها بالارض، ومن بدأ بالحرب لن يستطيع ايقافها فزمام المبادرة انتقل للجيش واللجان الشعبية.

ونبّه العميد عنتر على الشركات والمدنيين بالإبتعاد عن الاهداف العسكرية والحيوية والاستراتيجية لأن مدن واعوصم دول العدوان أصبحت اهدافاً عسكرية للقوة الصاروخية اليمنية ومسرحاً لعملياتها العسكرية, فالجيش اليمني حريص على أرواح المدنيين بعكس تحالف العدوان الذي يتعمّد قصف وقتل المدنيين في اليمن.

وختم قائلاً أن اليمن سيكسر شوكة وهيمنة وغطرسة قوى الاستكبار العالمي وينكل بالعدو السعودي الاماراتي الصهيوني اشد تنكيل، فالحق ابلج والباطل لجلج، والصراع بين معسكرين معسكر الحق ومعسكر الباطل.

وفي سياق متصل، قال القيادي اليمني ابراهيم طه الحوثي أن ميناء راس تنورة النفطي على الخليج الفارسي وهو اكبر ميناء نفطي في المملكة السعودية أصبح تحت مرمى صواريخ الجيش واللجان الشعبية اليمنية.

وأضاف ابراهيم طه الحوثي: اذا لم يُفك حصار المشتقات النفطية والغازية عن الشعب اليمني، فإن نفط المملكة وخزاناتها الاستراتيجية سيكون في خبر كان في الساعات المقبلة وايضا اهداف استراتيجية لن يتم الكشف عنها حتى تسمعوا صراخ حكام السعودية والخليج الفارسي.
مصدر : وكالات
رقم : 919029
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