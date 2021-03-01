الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 1 آذار 2021 ساعة 14:26

الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة

الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
واضاف روحاني ،اليوم الاثنين خلال تدشين مشاريع لوزارة النفط في محافظتي ايلام، ان العالم وامریکا سیضطران الى الاستسلام امام الشعب الايراني العظيم والتخلي عن العقوبات الجائرة واعتبر سقوط الجزار والقاتل في امريكا احد الانتصارات الكبيرة مؤكدا ان ارادة الشعب الايراني وصموده اثمرا عن تحقيق انجازات كبيرة حيث ان كافة اطياف الشعب بذلت جهودا كبيرة لتحقيق الانجازات.

و في جانب اخر من تصريحاته، قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ان صناعة النفظ والبتروكيماويات تحظى ببالغ الاهمية بالنسبة لنا وكان لها الطابعين السياسي والاقتصادي في تاريخ البلاد.

ولفت الرئيس روحاني الى ان هناك الكثير من المشاريع تم تدشينها في ظل الظروف الصعبة التي فرضت علينا بفعل العقوبات ورغم تفشي فيروس كورونا.

وبشأن اهمية صناعة النفظ والبتروكيماويات، قال رئيس الجمهورية الايرانية ان ميزانية البلاد كانت تعتمد على هذه الصناعة خلال السنوات السابقة إلا اننا خفضنا الاعتماد عليها خلال السنوات الاخيرة خاصة في العام المنصرم حيث بلغ الاعتماد على العائدات النفطية ادنى مستوياته في ادارة البلاد.

واکد الرئيس روحاني على ضرورة خفض اعتماد الميزانية على العائدات النفطية واضاف ان صناعة النفظ تعتبر اهم الصناعة في البلاد وباقي الصناعات تابعة لها لذلك نحن لم ننس اهميتها.

وفی معرض اشارته الی حقل بارس الجنوبی الذي يعتبر الحقل المشترك مع قطر قال ان حجم الاستخراج القطري من الحقل كان اكبر منا إلا اننا اليوم نتقدم عليها في الاستخراج.

واضاف رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ان هناک مصادر نفطية مشتركة مع الجارة الشقيقة العراق تقع في غرب كارون (جنوب غرب ايران) مبينا ان انتاج ايران من النفط من هذه المنطقة تضاعف خمس مرات.
رقم : 919031
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
1 آذار 2021
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
1 آذار 2021
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
1 آذار 2021
الامام الخامنئي: إيران لن تسمح بأن يبتزها أحد
الامام الخامنئي: إيران لن تسمح بأن يبتزها أحد
1 آذار 2021
إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة
إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة
1 آذار 2021
إيران: الوقت ليس مناسباً لعقد اجتماع مع أمريكا
إيران: الوقت ليس مناسباً لعقد اجتماع مع أمريكا
1 آذار 2021
السفير الإيراني ببغداد: نرفض كل ما يضعف أمن العراق
السفير الإيراني ببغداد: نرفض كل ما يضعف أمن العراق
28 شباط 2021
المالكي: ما يجري في ذي قار مقدمة لإعلان إقليم مركزه الناصرية
المالكي: ما يجري في ذي قار مقدمة لإعلان إقليم مركزه الناصرية
28 شباط 2021
خطيبة خاشقجي تعلق على تقرير المخابرات الأمريكية
خطيبة خاشقجي تعلق على تقرير المخابرات الأمريكية
27 شباط 2021
دوافع خفية خلف حملة مقاطعة تركيا في السعودية فما هي؟
دوافع خفية خلف حملة مقاطعة تركيا في السعودية فما هي؟
27 شباط 2021
مثلث حلايب وشلاتين نزاع سوداني مصري مستمر وشكاوى لا تنتهي
مثلث حلايب وشلاتين نزاع سوداني مصري مستمر وشكاوى لا تنتهي
27 شباط 2021
زيادة قوات الناتو محاولة أمريكية لتقليل تكاليف بقائها في العراق
زيادة قوات الناتو محاولة أمريكية لتقليل تكاليف بقائها في العراق
المراسلة معصومة فروزان
27 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
مثلث حلايب وشلاتين نزاع سوداني مصري مستمر وشكاوى لا تنتهي