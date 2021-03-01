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الاثنين 1 آذار 2021 ساعة 19:18

السيسي يعلق على النزاعات العسكرية في إفريقيا

السيسي يعلق على النزاعات العسكرية في إفريقيا
وقال الرئيس المصري خلال كلمته في افتتاح منتدى أسوان للسلام: "إنه يجب توحيد الجهود لدعم الآليات الإفريقية لمنع وتسوية النزاعات"

وتابع: "جائحة كورونا أسهمت بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة في تفاقم الأخطار الموجودة بالقارة الإفريقية، مما يتطلب توحيد الجهود لدعم الأطر والآليات لمنع وتسوية النزاعات وتعزيز قدرات دول القارة للتعامل مع التهديدات والمخاطر القائمة".

وأوضح أن "تحقيق السلام يتطلب تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد الانتكاسات عن طريق بناء قدرات مؤسساتها على الصمود وتمكينها من أداء المهام الموكلة لها ودفع عجلة التنمية".
مصدر : وكالات
رقم : 919086
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