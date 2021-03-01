أحدث العناوين :
وسط أزمة خانقة.. دعوات جديدة للتظاهر في تونس
عبدالسلام: دول العدوان تتحمل كامل المسؤولية عما حل باليمن
بهذه الوسائل تصدت دمشق للعدوان الإسرائيلي على أراضيها
البحرين: توقيع اتفاقية جديدة بين آل خليفة وكيان الاحتلال
مرجع عراقي: العدوان على سوريا اعلان لفشل المؤامرات المغلفة
ايران سترد بحزم على القرار التخريبي لمجلس الحكام
أبرز التطورات على الساحة السورية 1-3-2021
المبعوث الروسي يؤكد لحداد دعم سيادة سوريا ووحدتها
حركة أمل: لتجاوز المزايدات السياسية والإسراع بإنجاز تشكيل الحكومة
رام الله: الاحتلال يستغل الأعياد الدينية لتصعيد الاعتداءات
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
1 March 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
يوم القدس
شهيد القدس
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الاثنين 1 آذار 2021 ساعة 19:19
ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في العراق
الوزارة قالت في بيان، ان "مختبرات وزارة الصحة سجلت 3599 اصابة جديدة بفيروس
كورونا
، فيما سجلت 3708 حالة شفاء من الفيروس، فضلاً عن 22 حالة وفاة".
مصدر :
وكالات
رقم :
919087
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
1 آذار 2021
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
1 آذار 2021
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
1 آذار 2021
الامام الخامنئي: إيران لن تسمح بأن يبتزها أحد
1 آذار 2021
إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة
1 آذار 2021
إيران: الوقت ليس مناسباً لعقد اجتماع مع أمريكا
1 آذار 2021
السفير الإيراني ببغداد: نرفض كل ما يضعف أمن العراق
28 شباط 2021
المالكي: ما يجري في ذي قار مقدمة لإعلان إقليم مركزه الناصرية
28 شباط 2021
خطيبة خاشقجي تعلق على تقرير المخابرات الأمريكية
27 شباط 2021
دوافع خفية خلف حملة مقاطعة تركيا في السعودية فما هي؟
27 شباط 2021
مثلث حلايب وشلاتين نزاع سوداني مصري مستمر وشكاوى لا تنتهي
27 شباط 2021
زيادة قوات الناتو محاولة أمريكية لتقليل تكاليف بقائها في العراق
المراسلة معصومة فروزان
27 شباط 2021
أحدث العناوين
وسط أزمة خانقة.. دعوات جديدة للتظاهر في تونس
عبدالسلام: دول العدوان تتحمل كامل المسؤولية عما حل باليمن
بهذه الوسائل تصدت دمشق للعدوان الإسرائيلي على أراضيها
البحرين: توقيع اتفاقية جديدة بين آل خليفة وكيان الاحتلال
مرجع عراقي: العدوان على سوريا اعلان لفشل المؤامرات المغلفة
ايران سترد بحزم على القرار التخريبي لمجلس الحكام
أبرز التطورات على الساحة السورية 1-3-2021
المبعوث الروسي يؤكد لحداد دعم سيادة سوريا ووحدتها
حركة أمل: لتجاوز المزايدات السياسية والإسراع بإنجاز تشكيل الحكومة
رام الله: الاحتلال يستغل الأعياد الدينية لتصعيد الاعتداءات
ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في العراق
السيسي يعلق على النزاعات العسكرية في إفريقيا
دبيبة يؤكد نزاهة عملية اختيار السلطة الجديدة في ليبيا
سوريا توجه تحذيرا جادا لكيان الاحتلال الاسرائيلي
حاتمي: صناعتنا الجوية تجاوزت الصعاب وتمتلك تكنولوجيا متطورة
القوات الأمريكية تخرج رتلا محملا بمسروقات من الحسكة إلى العراق
طهران ترفض مزاعم نتنياهو بضلوعها في تفجير السفية التجارية الصهيونية
دمشق وموسكو تتهمان واشنطن بنقل مساعدات إلى المسلحين
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
جماعات تابعة لتركيا تسرق كابلات الهاتف بريف الحسكة
الأكثر قراءة
وزير الإعلام اليميني لـ"إسلام تايمز": السعودية وأشباهها بيادق للعبة دولية
سياسي عراقي لإسلام تايمز: سياسة الديمقراطيين هي الحرب الناعمة ودعم الجماعات الاسلامية العميلة
مسؤول يمني: ‘‘القاعدة‘‘ و‘‘داعش‘‘ اتخذت من مأرب قاعدة لها
أبرز التطورات على الساحة اليمنية 22-2-2021
سقوط الموصل أثبت أن القوات الأجنبية لم تكن جادة بتدريب القوات العراقية
الامم المتحدة: ينبغي على ‘‘إسرائيل‘‘ وقف هدم منازل الفلسطينيين
الكاظمي لا يمتلك صلاحية الموافقة على زيادة قوات الناتو بالعراق
ظريف: السعودية تبدو محصنة من قرارات أممية في قتلها لأطفال اليمن
الصحة الفلسطينية تحذر من موجة صعبة لـ ‘‘كورونا‘‘ بالضفة
سجون بن سلمان تكتض بالأبرياء المسنين
إصابة أحمد الصافي وكيل المرجع السيستاني بكورونا
أبرز التطورات على الساحة السورية 24-2-2021
حلف الناتو يجري مناورات عسكرية في البحر المتوسط
البرلمان الأوروبي يصفع الإمارات بقراراته الأخيرة
دخول رتل عسكري أمريكي إلى سوريا من العراق
الرئيس السوري يعزي بوفاة المفكر والمناضل العروبي أنيس النقاش
العبودي لإسلام تايمز: الإعتداء الاميركي على الحشد الشعبي في مدينة القائم استهداف للمقاومة والحشد
الاحتلال يزعم.. فلسطيني حاول طعن مستوطن جنوب نابلس
استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة
العراق.. مدفعية الحشد تستهدف تجمعاً لـ ‘‘داعش‘‘ في صلاح الدين
الأخبار الساخنة
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
‘‘اشتراكيون ضد العدوان‘‘ يدين تصنيف أنصار الله بلائحة الإرهاب
كتب إيهاب زكي: الجنرال الذي هزم العدو حياً ولاحقه ميتاً
حسن لإسلام تايمز: الرد على اغتيال سليماني آتٍ لامحال، وسيكون مدوياً
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
إخترنا لکم
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
مثلث حلايب وشلاتين نزاع سوداني مصري مستمر وشكاوى لا تنتهي