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الاثنين 1 آذار 2021 ساعة 19:21

رام الله: الاحتلال يستغل الأعياد الدينية لتصعيد الاعتداءات

رام الله: الاحتلال يستغل الأعياد الدينية لتصعيد الاعتداءات
وأضافت الخارجية أن "هذه الاعتداءات تكررت في تل الرميدة بالخليل والمناطق المتاخمة للمستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين في العديد من المناطق الفلسطينية والتي تزامنت مع الاحتفالات اليهودية بـ"عيد المساخر" وهو أمر ليس بالغريب".

وأوضحت الوزارة أنه "في كل مناسبة وكل احتفالية إسرائيلية نشهد جملة من الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفي كل مرة يخرج علينا أكثر من مسؤول إسرائيلي برزمة من "التبريرات" لتهوين تلك الاعتداءات ووضعها تحت لافتة "التصرفات الاحادية"، و"تصرفات فتية هامشيين"، وغيرها من الذرائع والتبريرات الواهية للتغطية على جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، في محاولة لإخفاء كون تلك العناصر مجموعات منظمة تنتشر على طول الضفة الغربية وعرضها، وتتمتع بإسناد وحماية المؤسسة السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال، وتواصل ارتكاب جرائمها بالاعتماد على نظام قضائي يوفر لها الحصانة اللازمة كجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال حيث غالبا ما يوجه التهم وينكل بالضحية الفلسطيني ويفتح أبواب الهروب والحماية القانونية في وجه الجاني عناصر الإرهاب اليهودي".

ودانت الوزارة "إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم"، واعتبرته "إرهاب دولة منظما يستظل بالصمت الدولي المريب وتخاذل المؤسسات الأممية وتخليها عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم ومن يقف خلفها".
رقم : 919088
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