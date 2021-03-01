أبرز التطورات على الساحة السورية 1-3-2021

وافاد مصدر ميداني بدخول عناصر من الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني إلى أوكار جديدة مكتشفة لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال الساعات الماضية في وديان وكهوف جبل البشري (40 كم) شمالي غربي محافظة دير الزور السورية.



وأكد المصدر أن قوات الجيش السوري وبدعم من الطيران الروسي مستمرة بعمليات تمشيط منطقة (جبل البشري) الذي يعتبر من أهم مواقع تمركز فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية السورية، وهي منطقة لم تدخلها القوات العسكرية السورية منذ عشر سنوات متتالية.



وبحسب المصدر قامت قوات الجيش السوري بتدمير ثلاثة مقرات لفلول تنظيم "داعش"، حتى عصر يوم الجمعة 26 شباط / فبراير، بعد مصادرة الاسلحة داخلهما ومن بينها رشاشات واسلحة خفيفة، وصناديق ذخيرة أمريكية الصنع مع براميل للمازوت والوقود، وهي إثبات جديد للدعم اللوجستي لجيش الاحتلال الأمريكي لفلول التنظيم ودعهم بشن هجمات على مواقع الجيش السوري والقوات الروسية الصديقة.



و عثرت قوات الجيش على مخازن للأسلحة والغذاء، ومجموعة من الوثائق الخاصة بالمسلحين، ومن بينها وثائق وبطاقات خاصة بــ 27 مقاتلاً من قوات الدفاع الوطني بينهم القيادي فيها وقائد القطاع الغربي (نزار الخرفان).



وتشكل المنطقة الغربیة والجنوبیة الغربیة من محافظة دیر الزور والجنوبیة الشرقیة من محافظة الرقة بالإضافة إلى بادیتي حمص وحماة وسط سوریا، فضاء صحراویا مفتوحا على منطقة الـ (55 كم) التي تنشط فیها فلول تنظیم "داعش" الإرهابي بشكل كبیر، وهذه المنطقة التي تخضع لسیطرة الطائرات الحربیة الأمریكیة، تتحلق حول قاعدة التنف اللاشرعية التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السوریة/ العراقية/ الأردنیة) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل (مغاوير الثورة السورية).