الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 1 آذار 2021 ساعة 19:24

أبرز التطورات على الساحة السورية 1-3-2021

أبرز التطورات على الساحة السورية 1-3-2021
وافاد مصدر ميداني بدخول عناصر من الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني إلى أوكار جديدة مكتشفة لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال الساعات الماضية في وديان وكهوف جبل البشري (40 كم) شمالي غربي محافظة دير الزور السورية.

وأكد المصدر أن قوات الجيش السوري وبدعم من الطيران الروسي مستمرة بعمليات تمشيط منطقة (جبل البشري) الذي يعتبر من أهم مواقع تمركز فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية السورية، وهي منطقة لم تدخلها القوات العسكرية السورية منذ عشر سنوات متتالية.

وبحسب المصدر قامت قوات الجيش السوري بتدمير ثلاثة مقرات لفلول تنظيم "داعش"، حتى عصر يوم الجمعة 26 شباط / فبراير، بعد مصادرة الاسلحة داخلهما ومن بينها رشاشات واسلحة خفيفة، وصناديق ذخيرة أمريكية الصنع مع براميل للمازوت والوقود، وهي إثبات جديد للدعم اللوجستي لجيش الاحتلال الأمريكي لفلول التنظيم ودعهم بشن هجمات على مواقع الجيش السوري والقوات الروسية الصديقة.

و عثرت قوات الجيش على مخازن للأسلحة والغذاء، ومجموعة من الوثائق الخاصة بالمسلحين، ومن بينها وثائق وبطاقات خاصة بــ 27 مقاتلاً من قوات الدفاع الوطني بينهم القيادي فيها وقائد القطاع الغربي (نزار الخرفان).

وتشكل المنطقة الغربیة والجنوبیة الغربیة من محافظة دیر الزور والجنوبیة الشرقیة من محافظة الرقة بالإضافة إلى بادیتي حمص وحماة وسط سوریا، فضاء صحراویا مفتوحا على منطقة الـ (55 كم) التي تنشط فیها فلول تنظیم "داعش" الإرهابي بشكل كبیر، وهذه المنطقة التي تخضع لسیطرة الطائرات الحربیة الأمریكیة، تتحلق حول قاعدة التنف اللاشرعية التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السوریة/ العراقية/ الأردنیة) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل (مغاوير الثورة السورية).
رقم : 919094
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
الرئيس روحاني: أميرکا ستضطر إلى التخلي عن العقوبات الجائرة
1 آذار 2021
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
1 آذار 2021
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
1 آذار 2021
الامام الخامنئي: إيران لن تسمح بأن يبتزها أحد
الامام الخامنئي: إيران لن تسمح بأن يبتزها أحد
1 آذار 2021
إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة
إيران تعزي العراقيين برحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة
1 آذار 2021
إيران: الوقت ليس مناسباً لعقد اجتماع مع أمريكا
إيران: الوقت ليس مناسباً لعقد اجتماع مع أمريكا
1 آذار 2021
السفير الإيراني ببغداد: نرفض كل ما يضعف أمن العراق
السفير الإيراني ببغداد: نرفض كل ما يضعف أمن العراق
28 شباط 2021
المالكي: ما يجري في ذي قار مقدمة لإعلان إقليم مركزه الناصرية
المالكي: ما يجري في ذي قار مقدمة لإعلان إقليم مركزه الناصرية
28 شباط 2021
خطيبة خاشقجي تعلق على تقرير المخابرات الأمريكية
خطيبة خاشقجي تعلق على تقرير المخابرات الأمريكية
27 شباط 2021
دوافع خفية خلف حملة مقاطعة تركيا في السعودية فما هي؟
دوافع خفية خلف حملة مقاطعة تركيا في السعودية فما هي؟
27 شباط 2021
مثلث حلايب وشلاتين نزاع سوداني مصري مستمر وشكاوى لا تنتهي
مثلث حلايب وشلاتين نزاع سوداني مصري مستمر وشكاوى لا تنتهي
27 شباط 2021
زيادة قوات الناتو محاولة أمريكية لتقليل تكاليف بقائها في العراق
زيادة قوات الناتو محاولة أمريكية لتقليل تكاليف بقائها في العراق
المراسلة معصومة فروزان
27 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أهداف الولايات المتحدة الخفية من مهاجمة مقار المقاومة؟
سفينة التطبيع تُستهدف وتتعطَّل وسط مياه الخليج الفارسي
ما موقف ‘‘حماس‘‘ و ‘‘فتح‘‘ من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟
مثلث حلايب وشلاتين نزاع سوداني مصري مستمر وشكاوى لا تنتهي