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الاثنين 1 آذار 2021 ساعة 20:00

البحرين: توقيع اتفاقية جديدة بين آل خليفة وكيان الاحتلال

البحرين: توقيع اتفاقية جديدة بين آل خليفة وكيان الاحتلال
وكان الطرفان الخليفي والصهيوني وقعا في ديسمبر الماضي أثناء وجود وفد إسرائيلي في البحرين، مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات.

وقالت المديرة العام لوزارة الاتصالات الصهيونية إن الاتفاقية “ستخلق جسرا بين البلدين وتمكن من تنمية الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الشخصيات العامة والخاصة في كلا البلدين”.

وأضافت المديرة العامة ليران أفيسار بن حورين التي وقعت على الاتفاقية: “العلاقة بين الاحتلال والدول العربية، والعلاقة بين البريد الإسرائيلي وسلطات البريد في البحرين والإمارات العربية المتحدة ستسمح بتوطيد العلاقات التجارية بين الدول وتقديم حلول أوسع للعملاء الإسرائيليين للصادرات والواردات“.

وكان إعلان الإمارات والبحرين تطبيع علاقتهما مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.
رقم : 919097
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المراسلة معصومة فروزان
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